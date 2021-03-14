Александр Красюк: Не можем устроить бой с Джойсом, пока WBO не прояснит ситуацию с гонораром

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что главной проблемой организации поединка его подопечного против британца Джо Джойса (12-0, 11 КО) является распределение гонорара.

"Мы ничего не можем устроить бой с Джойсом, пока WBO не прояснит ситуацию с распределением гонорара. Никого не интересует, что я думаю по этому поводу. Этот вопрос правил и положений Всемирной боксерской организации. Правила говорят, что если проходит бой за звание временного чемпиона, то гонорары нужно высчитывать на основании среднего официального заработка за последние три боя.

Это не моя идея и не мое пожелание. Правила говорят, что нам нужно все подсчитать. Если сделать подсчет, то получатся совсем другие цифры - 93 на 7 в пользу Усика.

В таких случаях правила WBO предусматривают минимум для каждого бойца, который составляет 20 процентов.

WBO должна официально объявить распределение гонорара в пропорции 80:20 в пользу Усика. После официального анонса можно начать переговоры. До этого они не имеют никакого смысла" - сказал он.