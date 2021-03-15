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Арум назвал трех потенциальных соперников для Ломаченко

Бокс
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Ждем возвращения украинца

Арум назвал трех потенциальных соперников для Ломаченко

Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил имена потенциальных оппонентов Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в его первом бою после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Лома против Хэйни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок.

Вообще есть много хороших вариантов для Ломы… Лома, пожалуй, может сразиться с Райаном Гарсией. Или же, если он хочет спуститься в весе, Оскар Вальдес – крутой бой для Ломы", - сказал Арум.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг в мае-июне.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Хэйни предлагают Ломаченко семизначный гонорар.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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Источник:
Vringe.com

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