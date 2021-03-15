Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арум назвал трех потенциальных соперников для Ломаченко
Ждем возвращения украинца
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил имена потенциальных оппонентов Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в его первом бою после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
"Лома против Хэйни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок.
Вообще есть много хороших вариантов для Ломы… Лома, пожалуй, может сразиться с Райаном Гарсией. Или же, если он хочет спуститься в весе, Оскар Вальдес – крутой бой для Ломы", - сказал Арум.
Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг в мае-июне.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Матчи сборной Украины на отбор ЧМ-2022 могут перенести из Львова
- Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана
- Пеле – Роналду: Я восхищаюсь тобой, поздравляю, ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах
- Отец Фьюри прогнозирует досрочное поражение Усика в бою с Джойсом
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона