Арум назвал трех потенциальных соперников для Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил имена потенциальных оппонентов Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в его первом бою после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Лома против Хэйни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок.

Вообще есть много хороших вариантов для Ломы… Лома, пожалуй, может сразиться с Райаном Гарсией. Или же, если он хочет спуститься в весе, Оскар Вальдес – крутой бой для Ломы", - сказал Арум.

Ожидается, что Василий Ломаченко вернется на ринг в мае-июне.