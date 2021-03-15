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В память о легенде: возможно, лучший раунд в истории бокса. ВИДЕО
Незабываемая классика бокса
https://ftw.usatoday.com
Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер умер 13 марта в 66-летнем возрасте.
В апреле 1985 года Хаглер на пару с Томасом Хирнсом выдал один из самых зрелищных поединков в истории бокса. А первый раунд этого мегафайта навсегда останется в памяти фанатов.
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