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В память о легенде: возможно, лучший раунд в истории бокса. ВИДЕО

Бокс
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Незабываемая классика бокса

В память о легенде: возможно, лучший раунд в истории бокса. ВИДЕО

https://ftw.usatoday.com

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Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер умер 13 марта в 66-летнем возрасте.

В апреле 1985 года Хаглер на пару с Томасом Хирнсом выдал один из самых зрелищных поединков в истории бокса. А первый раунд этого мегафайта навсегда останется в памяти фанатов.

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В статье: Бокс Марвин Хаглер
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