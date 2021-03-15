Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райан Гарсия рассказал о возможном бое с Ломаченко
Американец уверен в своем превосходстве
Американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) рассказал о возможном поединке с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
"Конечно, я хотел бы подраться с ним, но я считаю себя слишком большим и сильным для него. Думаю, если он выйдет на ринг в наилучших кондициях, то у нас получился бы адский бой. Ломаченко по-прежнему хорош, и я не понимаю, почему люди так быстро сбросили его со счетов.
Если чесно, то я устал от нынешнего поколения болельщиков, которые считают, что если ты потерпел одно поражение, то не сможешь вернуться. Посмотрите на Леннокса Льюиса. Его нокаутировал Хасим Рахман, но что произошло потом?", – сказал Гарсия для boxingnews24.com
Популярное сейчас
- Зеленский теперь в Карпатах, турецкий интерес к Довбику. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана
- Шипами прямо в лицо голкиперу: босс Кальяри считает, что рефери должен был удалить Роналду
- Отец Фьюри прогнозирует досрочное поражение Усика в бою с Джойсом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО