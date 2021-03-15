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Райан Гарсия рассказал о возможном бое с Ломаченко

Бокс
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Американец уверен в своем превосходстве

Райан Гарсия рассказал о возможном бое с Ломаченко

Новина українською

Американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) рассказал о возможном поединке с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Конечно, я хотел бы подраться с ним, но я считаю себя слишком большим и сильным для него. Думаю, если он выйдет на ринг в наилучших кондициях, то у нас получился бы адский бой. Ломаченко по-прежнему хорош, и я не понимаю, почему люди так быстро сбросили его со счетов.

Если чесно, то я устал от нынешнего поколения болельщиков, которые считают, что если ты потерпел одно поражение, то не сможешь вернуться. Посмотрите на Леннокса Льюиса. Его нокаутировал Хасим Рахман, но что произошло потом?", – сказал Гарсия для boxingnews24.com

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В статье: Василий Ломаченко Райан Гарсия
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