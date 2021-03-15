  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Диллиан Уайт: Я считаю, что немного поздно устраивать бой с Чисорой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диллиан Уайт: Я считаю, что немного поздно устраивать бой с Чисорой

Бокс
(1 голосов)

В своем последнем бою Чисора уступил Усику

Диллиан Уайт: Я считаю, что немного поздно устраивать бой с Чисорой

Новина українською

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал возможный поединок между Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и Джозефом Паркером (28-2, 21 КО).

"Для поединка Чисоры и Паркера немного поздновато, разве не так? Это немного странно. Много чего случилось. Паркер ушел от Кевина Барри, провел поединок с Джуниром Фа. Чисора проиграл Усику.

Я считаю, что немного поздно устраивать этот бой, к нему снизился интерес, но кто знает. Я думаю, что это достойный поединок в супертяжелом весе. Но когда этот бой планировался изначально, это был интересный, очень интригующий поединок.

Я видел, как Дерек лжет о своем возрасте. Сейчас ему должно быть больше 40 лет. Он говорит, что ему 36, но это не так. Ему никак не может быть 36 лет", – сказал Диллиан Уайт в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дерек Чисора Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...