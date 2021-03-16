Инсайдер: У Джошуа и Фьюри есть 30 дней – иначе бой накроется медным тазом

Накануне Эдди Хирн объявил, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) подписали контракт на два боя.

Инсайдер Гарет Дэвис в интервью IFL TV заявил, что переговоры по мегафайту за все титулы в супертяжелом весе еще далеки от завершения.

"Подписанный контракт значит только лишь то, что стороны официально подтвердили свои прошлогодние договоренности по распределению призового фонда.

Насколько я понимаю, они просто выторговали для себя 30 дней, чтобы решить все спорные моменты. Прежде всего это дата и место проведения боя. Часы тикают. И если они не успеют, то все это анонсированное «самое крупное событие в истории бокса» накроется медным тазом.

Объявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Но это точно не значит, что все уже на мази. Полагаю, схватка состоится где-то в арабской пустыне... Если состоится...", - сказал Дэвис.