  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. У Фьюри недовольны заявлением Хирна по боям с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Фьюри недовольны заявлением Хирна по боям с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Неужели промоутер поспешил?

У Фьюри недовольны заявлением Хирна по боям с Джошуа

Новина українською

Накануне Эдди Хирн в интервью ESPN заявил о подписании контракта на два боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен раскритиковал коллегу за поспешное объявление.

"Все подписали соглашение, что не будет никаких анонсов, за исключением совместных. А вчера вот это вот, как гром среди ясного неба. Мы недовольны, но что ж теперь поделать. Как бы то ни было, впереди еще большой путь, взять хотя бы вопрос с местом проведения. У нас есть варианты на рассмотрении, мы сейчас на этом этапе.

Я буду уверен, что это случится, только когда они выйдут в ринг. Впереди много работы, но все мы в этом заинтересованы. Сейчас вот совместными усилиями работаем над локацией. Это самый большой бой в истории британского бокса, не больше и не меньше", - сказал Уоррен.

Предполагается, что поединки Джошуа и Фьюри станут самыми денежными в истории супертяжелого веса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...