Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Фьюри недовольны заявлением Хирна по боям с Джошуа
Неужели промоутер поспешил?
Накануне Эдди Хирн в интервью ESPN заявил о подписании контракта на два боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен раскритиковал коллегу за поспешное объявление.
"Все подписали соглашение, что не будет никаких анонсов, за исключением совместных. А вчера вот это вот, как гром среди ясного неба. Мы недовольны, но что ж теперь поделать. Как бы то ни было, впереди еще большой путь, взять хотя бы вопрос с местом проведения. У нас есть варианты на рассмотрении, мы сейчас на этом этапе.
Я буду уверен, что это случится, только когда они выйдут в ринг. Впереди много работы, но все мы в этом заинтересованы. Сейчас вот совместными усилиями работаем над локацией. Это самый большой бой в истории британского бокса, не больше и не меньше", - сказал Уоррен.
Предполагается, что поединки Джошуа и Фьюри станут самыми денежными в истории супертяжелого веса.
Популярное сейчас
- Рух обратился в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи
- Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Какое место в иерархии легенд супертяжелого веса занимают братья Кличко?
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО