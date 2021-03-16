У Фьюри недовольны заявлением Хирна по боям с Джошуа

Накануне Эдди Хирн в интервью ESPN заявил о подписании контракта на два боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен раскритиковал коллегу за поспешное объявление.

"Все подписали соглашение, что не будет никаких анонсов, за исключением совместных. А вчера вот это вот, как гром среди ясного неба. Мы недовольны, но что ж теперь поделать. Как бы то ни было, впереди еще большой путь, взять хотя бы вопрос с местом проведения. У нас есть варианты на рассмотрении, мы сейчас на этом этапе.

Я буду уверен, что это случится, только когда они выйдут в ринг. Впереди много работы, но все мы в этом заинтересованы. Сейчас вот совместными усилиями работаем над локацией. Это самый большой бой в истории британского бокса, не больше и не меньше", - сказал Уоррен.

Предполагается, что поединки Джошуа и Фьюри станут самыми денежными в истории супертяжелого веса.