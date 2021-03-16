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Кличко, Тайсон, Льюис: самые громкие апсеты в истории бокса. ВИДЕО

Бокс
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Эти бои – классика мирового бокса

Кличко, Тайсон, Льюис: самые громкие апсеты в истории бокса. ВИДЕО

Новина українською

В карьере многих икон бокса были сенсационные поражения. С подобными ощущениями сталкивались Майк Тайсон, Леннокс Льюис и наш Владимир Кличко.

Ниже несколько самых громких апсетов в истории профессионального бокса.

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В статье: Майк Тайсон Владимир Кличко Леннокс Льюис
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