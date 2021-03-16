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Фрэнк Уоррен огорчен тем, что Хирн анонсировал бой Фьюри - Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Промоутер подтвердил информацию

Фрэнк Уоррен огорчен тем, что Хирн анонсировал бой Фьюри - Джошуа

Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Эдди Хирна, который сообщил о подписании контракта на два боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Все подписали соглашение о том, что не будет никаких объявлений, если только они не будут совместными, и это заявление стало неожиданностью.

Мы все недовольны, но сейчас уже есть то, что есть. Мы ничего не можем с этим поделать. Нам еще предстоит пройти долгий путь, поскольку мы должны определиться с местом проведения. Но все работают на одной волне. Мы все вместе работаем, чтобы определиться с местом проведения", – сказал Уоррен.

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В статье: Фрэнк Уоррен
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Источник:
Talksport

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