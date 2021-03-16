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В Украине могут открыть представительство WBC
Об этом рассказал известный спортивный юрист
Спортивный юрист Николай Ковальчук во время пресс-конференции рассказал о том, что в Украине может появиться представительство WBC.
"Об этом разговор идет уже долгое время. WBC и Маурисио Сулейман лично очень большое внимание уделяют Украине и всей Восточной Европе, они считают, что это сейчас центр развития бокса в Европе.
Сейчас проговариваются все детали. Думаю, в ближайшее время мы узнаем очень позитивные новости для Украины", – сказал Ковальчук.
Напомним, что Николай Ковальчук сотрудничает со многими украинскими боксерами, а также с WBC
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