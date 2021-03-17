Ломаченко: Бой с Хэйни – лучший вариант для меня

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) отреагировал на информацию о том, что чемпион мира в легком весе по версии WBC Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) предложил ему контракт с семизначной цифрой.

"Ни контракта, никаких бумаг, ни документов мы не получали.

Отец Хэйни созванивался с Эгисом, они разговаривали о том, что хотят организовать этот поединок. Интересовались, не против ли наша сторона, действительно ли мы серьезно настроены. Эгис сказал, что все серьезно. Но все было на уровне этого звонка. Звонок был еще неделю назад.

Я очень хотел бы провести с ним поединок, для меня это лучший вариант был бы. У Хэйни настоящий пояс WBC, который я завоевал в бою с Кэмпбеллом. Он перешел автоматически к Хэйни, когда мне дали франчайза. Вот такой у него пояс, он получил его без боя. Я готов к бою", - сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко в последнем бою в октябре 2020 года проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.