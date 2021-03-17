Адамек назвал Виталия Кличко сильнейшим соперником в карьере

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Томаш Адамек проанализировал для The Ring свою карьеру и пришел к выводу, что его лучшим соперником был легендарный супертяжеловес Виталий Кличко, которому поляк в 2011 году проиграл нокаутом в 10-м раунде.

Адамек выделил у Кличко-старшего джеб, боксерский интеллект, подбородок и общие навыки.

Томаш Адамек завершил карьеру в октябре 2018 года после досрочного поражения от Джаррелла Миллера.