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Адамек назвал Виталия Кличко сильнейшим соперником в карьере
Поляк отдал должное украинцу
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Томаш Адамек проанализировал для The Ring свою карьеру и пришел к выводу, что его лучшим соперником был легендарный супертяжеловес Виталий Кличко, которому поляк в 2011 году проиграл нокаутом в 10-м раунде.
Адамек выделил у Кличко-старшего джеб, боксерский интеллект, подбородок и общие навыки.
Томаш Адамек завершил карьеру в октябре 2018 года после досрочного поражения от Джаррелла Миллера.
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