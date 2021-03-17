Ломаченко: Лопес понимает, что в реванше можно потерять все, что он завоевал случайным образом

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. После боя выяснилось, что украинец вышел на ринг с травмой плеча.

"Я уже говорил, что Лопесы понимают, что отбоксировали со мной, и у них были серьезные проблемы во второй половине поединка. Они поняли, из-за чего первую половину я ничего не делал, потому что я просто-напросто… Я не хочу повторяться.

Они понимают, что если будут проводить второй поединок и дадут реванш, если я выйду боксировать двумя руками и полностью здоров, то картинка будет совершенно другая, и очень быстро можно все это потерять, что они завоевали случайным образом", - сказал Ломаченко.

В команде Ломаченко не стали включать в контракт на бой с Лопесом опцию реванша, поэтому теперь Василий может получить повторный бой с американцем только в двух случаях – если станет обязательным претендентом на один из его титулов или если Лопес сам захочет реванша.