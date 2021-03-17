Марвин Хаглер: 1954-2021

Оригинал статьи – Ли Гроувз, The Ring

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Несколько десятилетий назад Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Томас Хирнс и Роберто Дюран организовали, вероятно, самый знаменитый круговой турнир в истории бокса. Эти девять поединков заложили фундамент их великого наследия и навсегда вошли в золотой фонд классики профи-бокса.

В минувшую субботу мир бокса до глубины души потрясла новость о смерти первого члена этого легендарного квартета. На фан-странице Марвина Хаглера в Facebook его жена Кей написала следующие слова:

«Мне очень жаль, что я делаю очень грустное объявление. Сегодня, к сожалению, мой любимый и чудесный Марвин неожиданно скончался в своем доме здесь, в Нью-Гэмпшире. Наша семья просит вас уважать нашу конфиденциальность в это трудное время. С любовью».

I just heard the heartbreaking news of the passing of another legend, Marvelous Marvin Hagler. E. Steward would use Marvin's fights as a motivator for me before my fights, and let me tell you it worked. He was a warrior in the ring, and a kind soul outside of it. RIP my friend pic.twitter.com/zqS8TWBjZ9 — Klitschko (@Klitschko) March 15, 2021

Хаглеру, второму самому возрастному боксеру в квартете после Дюрана, было всего 66 лет.

Марвин Натаниэль Хаглер родился 23 мая 1954 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси) – и он единственным из четверки достиг того, чего больше всего желали трое остальных. В конце сентября 1980 года Хаглер приехал в Лондон и за 7 минут и 45 секунд уничтожил Алана Минтера – эта победа сделала его абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

А его первому бою в битве «Четырех королей» – поединку с Дюраном в ноябре 1983 года – предшествовали семь последовательных побед нокаутом, которые продемонстрировали его прекрасную физическую форму, незаурядное мастерство и сумасшедшее стремление к совершенству. Перед каждым боем он запирался в своем тренировочном лагере в штате Массачусетс, – месте, которое он назвал «тюрьмой», – чтобы отточить свое скульптурное телосложение и максимизировать свое мышление, в котором приоритетом было разрушение соперника – как на физическом уровне, так и на ментальном.

Хаглер прошел долгий и тяжелый путь к чемпионскому титулу – более семи лет и 54 боя. Он мог взять титул гораздо раньше, если бы в ноябре 1979 года его не ограбили в бою с чемпионом WBC и WBA Вито Антуфермо. С тех пор он предпочитал ничего не оставлять на волю случая – и его философия была подтверждена тремя перформансами в серии «Четырех королей», когда Марвин близким решением судей прошел Дюрана, позднее в самом красочном поединке карьеры в третьем раунде техническим нокаутом разбил Хирнса и спорно проиграл Леонарду разделенным решением судей, который так и не решился дать Хаглеру заслуженное право на реванш.

Независимо от того, как вы относитесь к судейскому решению в бою Хаглера и Леонарда, один факт не подлежит сомнению: даже до того момента, как Марвин доминировал в среднем весе на протяжении 6,5 лет с 12 защитами титулов, его считали достойным стоять плечом к плечу с Кетчелом, Гребом, Зейлом, Робинсоном и Монсоном, потому что он был сделан из того же теста старой школы. Он верил в 15-раундовые бои против лучших соперников. Он верил, что выходить на ринг нужно в своей идеальной форме. Он считал, что отличительная черта великого бойца – очистить дивизион, которым он правил, и сделать это самым доминирующим образом. Поскольку он превратил свои убеждения в реальность – и поскольку он построил свою легендарную карьеру кирпич за кирпичиком, среди истинных ценителей бокса он стал одним из самых любимых и почитаемых чемпионов.

Доказательством этого стало то, как Хаглера встречали всякий раз, когда он появлялся на церемониях вхождения в Международный зал боксерской славы. Простое упоминание его имени вызывало горячие, сердечные аплодисменты, и независимо от того, кто делил с ним сцену, больше всего любви фанатов получал именно он. А все потому, что Марвин был из той редкой категории спортсменов, которые максимизировали свои таланты, а не полагались на них, и он дорожил нематериальными наградами своего наследия так же сильно, как и жаждал максимально возможного гонорара.

Образов, созданных Хаглером за последние 38 боев (после двух поражений в 1976-м от Бобби Уоттса и Уилли Монро), великое множество. Его невозмутимый поход к рингу. Его ужасающий вид, который он создавал с бритым черепом, точеным телосложением, смертоносным взглядом и характерной бородкой. То, как он стучал обеими перчатками по животу и по макушке в ожидании первого раунда. Никаких кривляний и ужимок, никаких лишних действий. Только полная концентрация на боксе – и для большинства этого было более чем достаточно. Если когда-нибудь кто-то возьмется сформировать идеальный облик боксера чемпионского уровня, то это будет Марвин Хаглер.

В карьере Хаглера было немало славных моментов и за пределами громких разборок «Четырех королей». Это и доминирующая победа над Антуофермо в реванше после той самой спорной ничьи в первом бою, и нокаут в объединительном бою за вакантный титул IBF против Уилфорда Сайпиона, и жесткая битва с непобежденным угандийцем Джоном Мугаби (25-0, 25 КО на момент боя), которого Марвин нокаутировал в 11-м раунде.

Ожидая объявления судейских записок после боя с Леонардом, Хаглер был полностью убежден, что сделал достаточно, чтобы сохранить свое чемпионство и продолжить погоню за рекордом Карлоса Монсона, который 14 раз защищал титул чемпиона мира в среднем весе. Он даже начал танцевать. Но эта радость сменилась отвращением, и это отвращение было настолько сильным, что он ушел – и больше никогда не возвращался. Он отверг все попытки заманить его обратно на ринг и закончил карьеру с послужным списком 62-3-2 (52 КО).

Заслуги Марвина Хаглера включают в себя звание бойца года по версии The Ring в 1983 и 1985 годах (со-победитель с Дональдом Карри), участие в боях года в 1985 (нокаут с Хирнсом) и 1987 (поражение от Леонарда по судейским запискам) годах и статус четвертого величайшего боксера всех времен в истории среднего веса. Boxing Illustrated также назвал Хаглера лучших бойцом 80-х – десятилетия, которое он разделил с Леонардом, Хернсом и Дюраном. Марвин был введен в Международный зал славы бокса в 1993 году – разумеется, в элитный клуб Хаглера включили с первой попытки.

Чтобы описать Марвина Хаглера, можно использовать множество слов и эпитетов. Универсальный. Прочный. Суровый. Мастеровитый. Гордый. Но одно слово лучше всего определяет, кем он был в зале и на ринге, и для всех, кто его знал и любил: Изумительный.