Марвин Хаглер: 1954-2021

Оригинал статьи – Ли Гроувз, The Ring

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Несколько десятилетий назад Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Томас Хирнс и Роберто Дюран организовали, вероятно, самый знаменитый круговой турнир в истории бокса. Эти девять поединков заложили фундамент их великого наследия и навсегда вошли в золотой фонд классики профи-бокса.

В минувшую субботу мир бокса до глубины души потрясла новость о смерти первого члена этого легендарного квартета. На фан-странице Марвина Хаглера в Facebook его жена Кей написала следующие слова:

«Мне очень жаль, что я делаю очень грустное объявление. Сегодня, к сожалению, мой любимый и чудесный Марвин неожиданно скончался в своем доме здесь, в Нью-Гэмпшире. Наша семья просит вас уважать нашу конфиденциальность в это трудное время. С любовью».

I just heard the heartbreaking news of the passing of another legend, Marvelous Marvin Hagler. E. Steward would use Marvin's fights as a motivator for me before my fights, and let me tell you it worked. He was a warrior in the ring, and a kind soul outside of it. RIP my friend pic.twitter.com/zqS8TWBjZ9