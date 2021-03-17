Ломаченко может провести бой с чемпионом WBC из Мексики

Журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум в Твиттере сообщил, что представители чемпиона WBC во втором полулегком весе Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО) начали переговоры с командой Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

У промоутеров не должно возникнуть серьезных разногласий в диалоге, поскольку оба боксера работают с Top Rank Боба Арума.

Оскар Вальдес стал чемпионом WBC в конце февраля после досрочной победы над Мигелем Берчельтом.

Василий Ломаченко в последний раз дрался в лимите второго полулегкого веса в декабре 2017 года, когда деклассировал Гильермо Ригондо.