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Ломаченко может провести бой с чемпионом WBC из Мексики
Неужели украинец покинет легкий дивизион?
Журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум в Твиттере сообщил, что представители чемпиона WBC во втором полулегком весе Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО) начали переговоры с командой Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
У промоутеров не должно возникнуть серьезных разногласий в диалоге, поскольку оба боксера работают с Top Rank Боба Арума.
Оскар Вальдес стал чемпионом WBC в конце февраля после досрочной победы над Мигелем Берчельтом.
Василий Ломаченко в последний раз дрался в лимите второго полулегкого веса в декабре 2017 года, когда деклассировал Гильермо Ригондо.
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