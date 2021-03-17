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Тренер Тайсона Фьюри оценил шансы своего подопечного в бою с Джошуа
Он считает Энтони опасным соперником
Джаван Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), не считает, что предстоящий поединок с обладателем титулов WBA/IBF/WBO Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO) станет прогулкой по парку для его подопечного.
"Я был очень впечатлен его выступлением против Кубрата Пулева, поскольку он проявил терпение и силу. Энтони Джошуа - опасный бой, и в этом не приходится сомневаться.
Джошуа один из лучших с точки зрения навыков и опыта. К тому же, он никогда не перестает тренироваться. Нас ждет тяжелый бой, потому что у этого парня есть и баланс, и сила, и тайминг", - сказал Стюард.
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