  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Тайсона Фьюри оценил шансы своего подопечного в бою с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Тайсона Фьюри оценил шансы своего подопечного в бою с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Он считает Энтони опасным соперником

Тренер Тайсона Фьюри оценил шансы своего подопечного в бою с Джошуа

Новина українською

Джаван Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), не считает, что предстоящий поединок с обладателем титулов WBA/IBF/WBO Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO) станет прогулкой по парку для его подопечного.

"Я был очень впечатлен его выступлением против Кубрата Пулева, поскольку он проявил терпение и силу. Энтони Джошуа - опасный бой, и в этом не приходится сомневаться.

Джошуа один из лучших с точки зрения навыков и опыта. К тому же, он никогда не перестает тренироваться. Нас ждет тяжелый бой, потому что у этого парня есть и баланс, и сила, и тайминг", - сказал Стюард.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fightnews

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...