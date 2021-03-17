Уоррен: Мы не получали предложения от Усика

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен ответил на слова Александра Усика (18-0, 13 КО) о том, что его команда сделала Джойсу встречное предложение.

"Мы не получали предложения от Усика или его команды. На прошлой неделе мы снова сделали предложение его менеджеру.

Джо хочет провести этот бой. Мы хотим этого боя. Похоже, вы хотите этого боя. Давайте сделаем это для фанатов", – сказал Уоррен.