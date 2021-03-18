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Ломаченко готов покинуть легкий вес и провести бой с Вальдесом
Комментарий двукратного олимпийского чемпиона
Накануне журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум в Твиттере сообщил, что представители чемпиона WBC во втором полулегком весе Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО) начали переговоры с командой Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
"Могу ли я опуститься в весовую категории до 59 кг? Конечно, я могу это сделать. Просто я для себя выбрал конкретный путь – продолжать карьеру в 61 кг.
Если спуститься в 59 кг, и это будет Вальдес... Но, опять же, все зависит от условий, которые предложит Боб Арум", - сказал Ломаченко.
Василий Ломаченко ушел из второго полулегкого веса в 2017 году. С тех пор он завоевал титулы WBC, WBA и WBO в легком весе, но в октябре прошлого года в бою за статус абсолютного чемпиона мира сенсационно проиграл Теофимо Лопесу.
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