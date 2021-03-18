Ломаченко готов покинуть легкий вес и провести бой с Вальдесом

Накануне журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум в Твиттере сообщил, что представители чемпиона WBC во втором полулегком весе Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО) начали переговоры с командой Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Могу ли я опуститься в весовую категории до 59 кг? Конечно, я могу это сделать. Просто я для себя выбрал конкретный путь – продолжать карьеру в 61 кг.

Если спуститься в 59 кг, и это будет Вальдес... Но, опять же, все зависит от условий, которые предложит Боб Арум", - сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко ушел из второго полулегкого веса в 2017 году. С тех пор он завоевал титулы WBC, WBA и WBO в легком весе, но в октябре прошлого года в бою за статус абсолютного чемпиона мира сенсационно проиграл Теофимо Лопесу.