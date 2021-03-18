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Тайсон проведет бой в конце мая
«Железный Майк» снова в игре
Майк Тайсон во время записи подкаста сообщил, что его следующий выставочный бой, вероятней всего, пройдет 29 мая в Майами на арене Hard Rock Stadium.
Предполагается, что соперником Тайсона по выставочному бою станет еще один легендарный боец 90-х Эвандер Холифилд, который дважды побил Майка в 1996-97 годах.
Тайсон в ноябре прошлого года после 15-летнего отсутствия на ринге в Лос-Анджелесе провел выставочный бой против Роя Джонса. 8-раундовый поединок завершился дружеской ничьей.
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