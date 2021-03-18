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Промоутер Джойса: Мы не получали предложения от Усика

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Промоутер Джойса: Мы не получали предложения от Усика

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Накануне Александр Усик (18-0, 13 КО) в Твиттере заявил, что ответил отказом на предложение Джо Джойса (12-0, 11 КО) и сделал ответное предложение.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен отреагировал на слова экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

"Алекс, привет. Мы не получали никакого предложения от тебя или твоей команды. На прошлой неделе мы сделали вновь предложение твоему менеджеру. Джо хочет этого боя. Мы хотим этого боя. И, похоже, ты тоже хочешь этого боя. Давай же сделаем его ради болельщиков!", - написал Уоррен.

Предполагается, что Усик и Джойс поспорят за титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе. Победитель боя позднее станет полноценным чемпионом мира и будет претендовать на поединок с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри.

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В статье: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джо Джойс
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Источник:
Vringe.com

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