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Джошуа поделился фотографиями с тренировки

Бокс
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Боксеру предстоит провести подготовку к бою с Фьюри

Джошуа поделился фотографиями с тренировки

Новина українською

Чемпион WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO) поддерживает форму перед началом подготовки к следующему бою и время от времени делится с фанатами фото- и видеоматериалами в социальных сетях.

Ожидается, что в начале этого лета Джошуа сойдется в битве за абсолютное чемпионство с непобежденным соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

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В статье: Энтони Джошуа
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