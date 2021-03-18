Джошуа поделился фотографиями с тренировки

Чемпион WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO) поддерживает форму перед началом подготовки к следующему бою и время от времени делится с фанатами фото- и видеоматериалами в социальных сетях.

Ожидается, что в начале этого лета Джошуа сойдется в битве за абсолютное чемпионство с непобежденным соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).