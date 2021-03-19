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Безумный бой в Пуэрто-Рико: аутсайдер поднялся с двух нокдаунов и выиграл нокаутом
Сумасшедшая воля к победе
.boxingscene.com
Накануне бывший чемпион мира Альберто Мачадо (22-3, 18 КО) в рамках вечера бокса в Салинасе (Пуэрто-Рико) сенсационно проиграл Анхелю Фиерро (18-1, 14 КО) в бою за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.
Мачадо в двух стартовых раундах дважды отправлял соперника на настил ринга, но тот проявил чудеса стойкости, а затем в шестом раунде взял и нокаутировал фаворита.
????????????WHAT A KO BY FIERRO! #MachadoVsFierro#RingCityUSA #NBCSN #ThursdayNightBoxing #AnyoneAnytimeAnywhere! pic.twitter.com/g1xYBRYyoo— Ring City USA (@ringcityusa) March 19, 2021
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