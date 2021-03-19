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Безумный бой в Пуэрто-Рико: аутсайдер поднялся с двух нокдаунов и выиграл нокаутом

Бокс
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Сумасшедшая воля к победе

Безумный бой в Пуэрто-Рико: аутсайдер поднялся с двух нокдаунов и выиграл нокаутом

.boxingscene.com

Новина українською

Накануне бывший чемпион мира Альберто Мачадо (22-3, 18 КО) в рамках вечера бокса в Салинасе (Пуэрто-Рико) сенсационно проиграл Анхелю Фиерро (18-1, 14 КО) в бою за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

Мачадо в двух стартовых раундах дважды отправлял соперника на настил ринга, но тот проявил чудеса стойкости, а затем в шестом раунде взял и нокаутировал фаворита.

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В статье: Бокс
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