Безумный бой в Пуэрто-Рико: аутсайдер поднялся с двух нокдаунов и выиграл нокаутом

Накануне бывший чемпион мира Альберто Мачадо (22-3, 18 КО) в рамках вечера бокса в Салинасе (Пуэрто-Рико) сенсационно проиграл Анхелю Фиерро (18-1, 14 КО) в бою за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

Мачадо в двух стартовых раундах дважды отправлял соперника на настил ринга, но тот проявил чудеса стойкости, а затем в шестом раунде взял и нокаутировал фаворита.