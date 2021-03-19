Хирн хочет организовать бой Усика с Джойсом в Киеве

Британский промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Эдди Хирн заявил, что бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за «временный» титул чемпиона WBO в супертяжелом весе может пройти в Украине.

"Я бы с радостью сделал бой для Усика в Киеве. Я всегда хотел это осуществить. Конечно, Джо хочет поединка в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию этого поединка нужно ускорить, потому что мне кажется, что она сильно отстаёт от боя Джошуа – Фьюри", - сказал Хирн.

Ранее о возможности организации следующего боя Усика в Украине заявил и директор команды украинца Сергей Лапин.

Александр Усик в последний раз выступал в Украине в декабре 2015 года. С тех пор украинец проводил бои в Польше, США, Германии, Латвии, России и Великобритании.