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Хирн хочет организовать бой Усика с Джойсом в Киеве
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Британский промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Эдди Хирн заявил, что бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за «временный» титул чемпиона WBO в супертяжелом весе может пройти в Украине.
"Я бы с радостью сделал бой для Усика в Киеве. Я всегда хотел это осуществить. Конечно, Джо хочет поединка в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию этого поединка нужно ускорить, потому что мне кажется, что она сильно отстаёт от боя Джошуа – Фьюри", - сказал Хирн.
Ранее о возможности организации следующего боя Усика в Украине заявил и директор команды украинца Сергей Лапин.
Александр Усик в последний раз выступал в Украине в декабре 2015 года. С тех пор украинец проводил бои в Польше, США, Германии, Латвии, России и Великобритании.
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