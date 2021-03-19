  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн хочет организовать бой Усика с Джойсом в Киеве
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн хочет организовать бой Усика с Джойсом в Киеве

Бокс
(1 голосов)

Это уже интересно

Хирн хочет организовать бой Усика с Джойсом в Киеве

Новина українською

Британский промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Эдди Хирн заявил, что бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за «временный» титул чемпиона WBO в супертяжелом весе может пройти в Украине.

"Я бы с радостью сделал бой для Усика в Киеве. Я всегда хотел это осуществить. Конечно, Джо хочет поединка в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию этого поединка нужно ускорить, потому что мне кажется, что она сильно отстаёт от боя Джошуа – Фьюри", - сказал Хирн.

Ранее о возможности организации следующего боя Усика в Украине заявил и директор команды украинца Сергей Лапин.

Александр Усик в последний раз выступал в Украине в декабре 2015 года. С тех пор украинец проводил бои в Польше, США, Германии, Латвии, России и Великобритании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...