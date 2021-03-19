What is Usyk? Боксер вспомнил города, в которых избивал соперников по профи-рингу

За восемь неполных лет на профессиональном ринге Александр Усик (18-0, 13 КО) выступал на боксерских шоу в Украине, Германии, Польше, Латвии, России, США и Великобритании.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео в Instagram и задал фанатам вопрос: «Как вы думаете, кто будет следующим и где пройдет бой?».

Ожидается, что Александр Усик проведет бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО), а победитель станет временным чемпионом WBO в супертяжелом весе.