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What is Usyk? Боксер вспомнил города, в которых избивал соперников по профи-рингу
География очень солидная
За восемь неполных лет на профессиональном ринге Александр Усик (18-0, 13 КО) выступал на боксерских шоу в Украине, Германии, Польше, Латвии, России, США и Великобритании.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе опубликовал видео в Instagram и задал фанатам вопрос: «Как вы думаете, кто будет следующим и где пройдет бой?».
Ожидается, что Александр Усик проведет бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО), а победитель станет временным чемпионом WBO в супертяжелом весе.
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