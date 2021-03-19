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Беринчик может провести бой с соперником из топ-15 рейтинга WBO

Бокс
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Пока это только планы

Беринчик может провести бой с соперником из топ-15 рейтинга WBO

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Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) рассказал о своих дальнейших шагах.

"У нас сейчас подвешенное состояние. Будет, наверно, боксер из топ-15 WBO, чтобы и дальше усиливать рейтинги. Там уже чуть-чуть осталось. Я 3-й в WBO и 6-й в IBF", - сказал Беринчик.

По словам боксера, в WBO предоставили Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) 6-месячную отсрочку от обязательной защиты, поэтому сейчас подобраться к абсолютному чемпиону мира шансов у Беринчика нет.

Денис Беринчик вернется на ринг 21 марта, а его соперником станет чилиец Хосе Санчес.

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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