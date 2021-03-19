Спенс проведет бой с чемпионом WBA Regular

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эрролл Спенс (27-0, 21 КО) озвучил имя своего следующего соперника.

Спенс вместо ожидаемого мегафайта с обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) решил встретиться с чемпионом WBA Super Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).

Считается, что Спенс выбрал в соперника Угаса, чтобы к бою с Кроуфордом подойти с тремя титулами. Если для американца все пройдет гладко, то он сможет рассчитывать на как минимум 60% от общего гонорара за бой с Кроуфордом.

Эрролл Спенс в первом бою после автомобильной аварии в декабре 2020 года единогласным решением судей разобрался с Дэнни Гарсия.