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Спенс проведет бой с чемпионом WBA Regular

Бокс
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Боя с Кроуфордом пока не будет

Спенс проведет бой с чемпионом WBA Regular

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Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эрролл Спенс (27-0, 21 КО) озвучил имя своего следующего соперника.

Спенс вместо ожидаемого мегафайта с обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) решил встретиться с чемпионом WBA Super Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).

Считается, что Спенс выбрал в соперника Угаса, чтобы к бою с Кроуфордом подойти с тремя титулами. Если для американца все пройдет гладко, то он сможет рассчитывать на как минимум 60% от общего гонорара за бой с Кроуфордом.

Эрролл Спенс в первом бою после автомобильной аварии в декабре 2020 года единогласным решением судей разобрался с Дэнни Гарсия.

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В статье: Бокс Эррол Спенс
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