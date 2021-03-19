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Джеймс Али Башир рассказал о шансах Усика в бою с Джо Джойсом

Бокс
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По мнению тренера, украинцу нужно хорошо поработать

Джеймс Али Башир рассказал о шансах Усика в бою с Джо Джойсом

Новина українською

Бывший тренер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир, считает, что украинец победит Джо Джойса судейским решением.

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"Шансы в этом бою - 50/50. Я считаю, что Усик должен побеждать в этом поединке, он способен на это. Но если Усик будет драться так же, как с Чисорой, у него могут возникнуть проблемы. Усик может столкнуться с проблемами, но я считаю, что он победит в этом бою единогласным решением судей", - сказал Джеймс Али Башир в интервью ютуб-каналу Boxing Videos.

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В статье: Александр Усик Джеймс Али Башир
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Источник:
fightnews

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