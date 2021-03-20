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Промоутер Джойса: Мы сделали очень серьезное предложение менеджерам Усика

Бокс
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Но бой не намечается

Промоутер Джойса: Мы сделали очень серьезное предложение менеджерам Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что их команда сделала очень выгодное предложение Александру Усику (18-0, 13 КО) по организации поединка двух боксеров.

"Мы сделали предложение менеджерам Усика. Очень серьезное, выгодное предложение. Оно было сделано, даю сто процентов. Я никогда не видел встречного предложения.

Мы, Queensberry Promotions, - промоутеры Джойса, он выступает под нашими флагами. Я никогда не видел никаких предложений. Все остальные участники переговоров и менеджеры Джойса тоже говорят, что ничего не видели, поэтому я не знаю, о чем говорит этот парень.

Я думаю, команда Усика выжидает, чтобы увидеть, что будет с боем Фьюри - Джошуа. Джойс в любом случае подерется в мае или в начале июня" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн заявил о желании организовать бой Усика в Киеве.

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В статье: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джо Джойс
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Источник:
Fightnews

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