Промоутер Джойса: Мы сделали очень серьезное предложение менеджерам Усика

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что их команда сделала очень выгодное предложение Александру Усику (18-0, 13 КО) по организации поединка двух боксеров.

"Мы сделали предложение менеджерам Усика. Очень серьезное, выгодное предложение. Оно было сделано, даю сто процентов. Я никогда не видел встречного предложения.

Мы, Queensberry Promotions, - промоутеры Джойса, он выступает под нашими флагами. Я никогда не видел никаких предложений. Все остальные участники переговоров и менеджеры Джойса тоже говорят, что ничего не видели, поэтому я не знаю, о чем говорит этот парень.

Я думаю, команда Усика выжидает, чтобы увидеть, что будет с боем Фьюри - Джошуа. Джойс в любом случае подерется в мае или в начале июня" - сказал он.