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Промоутер: Поединок Канело против Сондерса - крупнейший в 2021 году

Бокс
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Промоутер: Поединок Канело против Сондерса - крупнейший в 2021 году

UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, чего ожидает от поединка между чемпионом мира в суперсерднем весе по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом (30-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Для меня честь приветствовать Канело на стадионе AT&T, где ему предстоит сразиться с Билли Джо Сондерсом.

В прошлом году он пропустил свое выступление на Синко де Майо и возможность собрать 60 000 зрителей, но скоро он воплотит эту мечту в реальность и примет участие в крупнейшем поединке 2021 года" - сказал Хирн.

Напомним, что ранее Эдди Хирн изъявил желание организовать поединок для Александра Усика в Киеве.

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В статье: Билли Джо Сондерс Канело Альварес Эдди Хирн
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