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Василий Ломаченко продолжает тренировки и подготовку к следующему поединку. Видео

Бокс
(1 голосов)

Украинец готовится

Василий Ломаченко продолжает тренировки и подготовку к следующему поединку. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. Соответствующее видео наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Лопес-старший назвал потенциального соперника для Ломаченко.

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