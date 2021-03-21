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Василий Ломаченко продолжает тренировки и подготовку к следующему поединку. Видео
Украинец готовится
Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. Соответствующее видео наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Лопес-старший
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