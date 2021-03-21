  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн: Ожидаю увидеть поединок Усик - Джойс на промоутерских торгах
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн: Ожидаю увидеть поединок Усик - Джойс на промоутерских торгах

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Эдди Хирн: Ожидаю увидеть поединок Усик - Джойс на промоутерских торгах

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях организации поединков Фьюри-Джошуа и Усик-Джойс.

"WBO одобрила бой Джошуа - Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Кстати, это еще одна причина, по которой мы хотим провести этот поединок летом. Они также санкционировали бой Усик - Джойс.

Я думаю, сейчас споры идут вокруг того, каким должен быть распределение гонорара на промоутерских торгах, ведь они будут смотреть на заработок двух бойцов за предыдущие поединки. Конечно, Усик зарабатывал в 5-10 раз больше, чем Джойс.

Я предполагаю, что они настаивают на распределении 90/10 или 80/20. Вероятно, вокруг этого идет и борьба. Переговоры продолжаются, но в конечном итоге я ожидаю увидеть этот бой на промоутерских торгах" - сказал он.

Напомним, что Василий Ломаченко продолжает подготовку к следующему поединку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...