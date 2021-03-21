Эдди Хирн: Ожидаю увидеть поединок Усик - Джойс на промоутерских торгах

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях организации поединков Фьюри-Джошуа и Усик-Джойс.

"WBO одобрила бой Джошуа - Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Кстати, это еще одна причина, по которой мы хотим провести этот поединок летом. Они также санкционировали бой Усик - Джойс.

Я думаю, сейчас споры идут вокруг того, каким должен быть распределение гонорара на промоутерских торгах, ведь они будут смотреть на заработок двух бойцов за предыдущие поединки. Конечно, Усик зарабатывал в 5-10 раз больше, чем Джойс.

Я предполагаю, что они настаивают на распределении 90/10 или 80/20. Вероятно, вокруг этого идет и борьба. Переговоры продолжаются, но в конечном итоге я ожидаю увидеть этот бой на промоутерских торгах" - сказал он.