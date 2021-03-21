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Теофимо Лопес: Я с нетерпением жду победы Хэйни в бою с Линаресом

Бокс
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Теофимо Лопес: Я с нетерпением жду победы Хэйни в бою с Линаресом

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) дал свой прогноз на поединок Хэйни - Линарес. Его слова цитирует boxinginsider:

"Я с нетерпением жду победы Хэйни в бою с Линаресом. Я хочу, чтобы он победил, чтобы мы могли провести свой бой. Я не удивлюсь, если победит Линарес. Это бокс, здесь все может случиться.

Я думаю, что это шаг вперед для Хэйни. Хотя Линарес уже немного старый, но это все равно шаг вперед. Посмотрим, что предложит Девин" - сказал он.

Напомним, что ранее отец Лопеса назвал потенциального соперника для Ломаченко.

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В статье: Хорхе Линарес Теофимо Лопес Девин Хэйни
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