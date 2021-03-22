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Беринчик техническим нокаутом побил чилийца и оформил 15-ю победу в карьере
Легкая прогулка для украинца
Фото - facebook.com/K2Ukraine
Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде остановил Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и провел пятую защиту титула WBO International в легком весе.
Беринчик не стал откладывать дело в долгий ящик, а уже во втором раунде разбил гостью из Чили левый глаз. В начале третьего раунда Денис решительно пошел в атаку и забил Санчеса до отмашки судьи.
Стоит отметить, что авторитетный портал BoxRec по статусу оценил бой Беринчика и Санчеса в одну звезду из пяти. Четыре последних поединка украинца были двухзвездными.
Денис Беринчик в рейтинге лучших боксеров легкого веса по версии BoxRec занимает 13-е место.
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