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Беринчик техническим нокаутом побил чилийца и оформил 15-ю победу в карьере

Бокс
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Легкая прогулка для украинца

Беринчик техническим нокаутом побил чилийца и оформил 15-ю победу в карьере

Фото - facebook.com/K2Ukraine

Новина українською

Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде остановил Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и провел пятую защиту титула WBO International в легком весе.

Беринчик не стал откладывать дело в долгий ящик, а уже во втором раунде разбил гостью из Чили левый глаз. В начале третьего раунда Денис решительно пошел в атаку и забил Санчеса до отмашки судьи.

Стоит отметить, что авторитетный портал BoxRec по статусу оценил бой Беринчика и Санчеса в одну звезду из пяти. Четыре последних поединка украинца были двухзвездными.

Денис Беринчик в рейтинге лучших боксеров легкого веса по версии BoxRec занимает 13-е место.

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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