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Беринчик бросил вызов российскому бойцу. Он хочет драться на голых кулаках

Бокс
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А как же амбиции стать чемпионом в боксе?

Беринчик бросил вызов российскому бойцу. Он хочет драться на голых кулаках

Новина українською

Накануне Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и защитил титул WBO International в легком весе.

После боя серебряный призер Олимпиады-2012 сделал неожиданное заявление.

"Я хотел бы вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках", - сказал Беринчик.

Артем Лобов в UFC выступал в полулегкой и легкой весовых категориях. В кулачных боях 34-летний россиянин в июне 2019 года в рамках турнира Bare Knuckle FC побил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи, известного по боям с Рикки Хаттоном, Амиром Ханом, Забом Джудой, Вячеславом Сенченко и другими.

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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