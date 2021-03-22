Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беринчик бросил вызов российскому бойцу. Он хочет драться на голых кулаках
А как же амбиции стать чемпионом в боксе?
Накануне Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и защитил титул WBO International в легком весе.
После боя серебряный призер Олимпиады-2012 сделал неожиданное заявление.
"Я хотел бы вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках", - сказал Беринчик.
Артем Лобов в UFC выступал в полулегкой и легкой весовых категориях. В кулачных боях 34-летний россиянин в июне 2019 года в рамках турнира Bare Knuckle FC побил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи, известного по боям с Рикки Хаттоном, Амиром Ханом, Забом Джудой, Вячеславом Сенченко и другими.
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь Кубка мира
- Ювентус отпускает Милан, Аталанта сражается за серебро. Таблица Серии А - 2020/21
- Провал Шахтера, отрыв Динамо, страшная Барселона. Главные новости за 21 марта
- Безумный бой в Пуэрто-Рико: аутсайдер поднялся с двух нокдаунов и выиграл нокаутом
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО