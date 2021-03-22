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Лобов принял вызов Беринчика на бой на голых кулаках

Бокс
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Лобов принял вызов Беринчика на бой на голых кулаках

https://fighttime.ru

Новина українською

Денис Беринчик (15-0, 9 КО) после вчерашней победы над чилийцем Хосе Санчесом (18-2, 7 КО) бросил вызов экс-бойцу UFC Артему Лобову. Чемпион WBO International в легком весе готов сразиться с россиянином на голых кулаках.

Лобов с ответом решил не затягивать.

"Давай. Снимай подушки с рук, устроим настоящий махач. Вызов принят", - написал россиянин в Instagram.

Лобов в кулачных боях провел три боя и одержал две победы при одном поражении нокаутом от Джейсона Найта.

В начале декабря прошлого года у Артема Лобова в Марселе из-за коронавируса сорвался бой с французом Ильесом Джируном.

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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