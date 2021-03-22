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Беринчик избивает Санчеса в Броварах: лучшие моменты боя. ВИДЕО
Как украинец шел за 15-й победой в карьере
Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в воскресенье в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и провел пятую защиту титула WBO International в легком весе.
После боя Беринчик бросил вызов российскому экс-бойцу UFC Артему Лобову, а тот согласился подраться с Денисом на голых кулаках.
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