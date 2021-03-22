Беринчик избивает Санчеса в Броварах: лучшие моменты боя. ВИДЕО

Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в воскресенье в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и провел пятую защиту титула WBO International в легком весе.

После боя Беринчик бросил вызов российскому экс-бойцу UFC Артему Лобову, а тот согласился подраться с Денисом на голых кулаках.