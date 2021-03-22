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Уайт: Я в состоянии побить Поветкина даже в своей худшей форме

Бокс
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Диллиан уверен в своем превосходстве

Уайт: Я в состоянии побить Поветкина даже в своей худшей форме

Новина українською

Британский тяжеловес Диллиан Уайт рассказал об ожиданиях от матча-реванша с Александром Поветкиным, который состоится в Гибралтаре 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

"На этот раз я буду гораздо более собранным. Я глубоко убеждён, что в состоянии побить Поветкина. Даже в своей худшей форме. Я знаю это наверняка.

Хотя Поветкин — очень ловкий парень, очень опытный, терпеливый, жёсткий. В прошлый раз он продемонстрировал стойкость, встал и остановил меня. На этот раз мне нужно убедиться, что он останется внизу, когда я нанесу удар.

Я допустил ошибку и сразу же понял, что сделал. Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать это", — цитирует Уайта Boxingnews 24.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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