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Уайт: Я в состоянии побить Поветкина даже в своей худшей форме
Диллиан уверен в своем превосходстве
Британский тяжеловес Диллиан Уайт рассказал об ожиданиях от матча-реванша с Александром Поветкиным, который состоится в Гибралтаре 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
"На этот раз я буду гораздо более собранным. Я глубоко убеждён, что в состоянии побить Поветкина. Даже в своей худшей форме. Я знаю это наверняка.
Хотя Поветкин — очень ловкий парень, очень опытный, терпеливый, жёсткий. В прошлый раз он продемонстрировал стойкость, встал и остановил меня. На этот раз мне нужно убедиться, что он останется внизу, когда я нанесу удар.
Я допустил ошибку и сразу же понял, что сделал. Мне не понадобилось много времени, чтобы осознать это", — цитирует Уайта Boxingnews 24.
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