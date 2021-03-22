Майк Тайсон отказался от 25 миллионов долларов за бой с Холифилдом

Представители Эвандера Холифилда находятся в недоумении от поступка Майка Тайсона, который решил отказаться от суммы в $25,000,000 за участие в выставочном поединке против вышеупомянутого Холифилда.

"Мы думали, что сделка была уже в кармане, но все быстро рассыпалось на части, когда люди Тайсона отвергли все предложения. Мы добросовестно вели переговоры, а затем оказалось, что мы лишь зря потратили время", - сказал Крис Лоуренс, менеджер Холифилда.

Напомним, Холифилд дважды побеждал Тайсона во второй половине 90-х годов. В первом поединке Эвандер сумел победить "Железного Майка" в одиннадцатом раунде, а уже через год одержал еще одну победу после того, как Тайсон укусил его за ухо, получив тем самым дисквалификацию.