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Майк Тайсон отказался от 25 миллионов долларов за бой с Холифилдом
Сторона Эвандера в недоумении
Представители Эвандера Холифилда находятся в недоумении от поступка Майка Тайсона, который решил отказаться от суммы в $25,000,000 за участие в выставочном поединке против вышеупомянутого Холифилда.
"Мы думали, что сделка была уже в кармане, но все быстро рассыпалось на части, когда люди Тайсона отвергли все предложения. Мы добросовестно вели переговоры, а затем оказалось, что мы лишь зря потратили время", - сказал Крис Лоуренс, менеджер Холифилда.
Напомним, Холифилд дважды побеждал Тайсона во второй половине 90-х годов. В первом поединке Эвандер сумел победить "Железного Майка" в одиннадцатом раунде, а уже через год одержал еще одну победу после того, как Тайсон укусил его за ухо, получив тем самым дисквалификацию.
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