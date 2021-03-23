Беринчик заявил, что одержал более 500 побед в уличных боях на кулаках

Денис Беринчик (15-0, 9 КО) на прошлой неделе в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил чилийца Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и защитил титул WBO International в легком весе.

После поединка украинец бросил вызов бывшему бойцу UFC Артему Лобову на бой на голых кулаках, а тот сразу же принял предложение Беринчика.

Теперь же Беринчик в Instagram объяснил, почему решил драться на голых кулаках.

"Прошел очередной поединок, который сделал мой рекорд 15-0 еще более привлекательным.

Но этот рекорд в десятки раз меньше моего настоящего рекорда бойца! Да, именно бойца! Так как я дерусь всю свою жизнь! Мой рекорд уличных боев на кулаках — более 500 побед! Я дрался по пять раз в день!

Сегодня мое хищное нутро тянет меня в драку, в настоящий великий поединок! Я понимаю, что раньше осени я не смогу снова боксировать за звание претендента. А так как в ближайшее время я стану вторым или первым в рейтинге, я хочу именно таких поединков.

Я много думал про ММА, но разносторонность этого вида не дает мне полноценно погрузиться в него и параллельно не вылезать из боксерского движа.

Самый близкий мне вид популярных единоборств — это кулачный бой! А так как Артем Лобов является самым популярным в этих боях, я хочу драться именно с ним!!!", - написал олимпийский призер.