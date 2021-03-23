Ломаченко: Хэйни солгал – он не отправлял контракт на бой

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) несколько недель назад через соцсети заочно договорились о бое. Позднее сторона американца заявила, что предложила Ломаченко контракт с внушительным гонораром, однако вместо продолжения переговоров стало известно, что Хэйни в мае проведет бой с Хорхе Линаресом.

"Вы сказали конкретно, заявили в прямом эфире, что вы послали контракт. Я правильно понял? Может я неправильно понял? Он выходил в прямой эфир и сказал, что мы послали контракт Ломаченко. То есть они должны были послать его либо менеджеру, либо промоутеру. Ни там, ни там контракта нет.

Я разговаривал с Бобом Арумом насчет этого поединка, попросил его организовать мне этот поединок. Но когда мы узнали, что у него есть дата с Линаресом, и они уже подписаны, что никакого боя не будет на май, что он начал готовиться к Линаресу, – то мы не будем сидеть ждать его. Вы сказали, что вы его отправили. Вы его не отправили! Вы солгали! Все! Точка!", - заявил Ломаченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Василий Ломаченко проведет бой с экс-соперником Теофимо Лопеса Масайоши Накатани.