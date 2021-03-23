  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: Хэйни солгал – он не отправлял контракт на бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: Хэйни солгал – он не отправлял контракт на бой

Бокс
(1 голосов)

Мегафайт сорвался

Ломаченко: Хэйни солгал – он не отправлял контракт на бой

Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) и чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) несколько недель назад через соцсети заочно договорились о бое. Позднее сторона американца заявила, что предложила Ломаченко контракт с внушительным гонораром, однако вместо продолжения переговоров стало известно, что Хэйни в мае проведет бой с Хорхе Линаресом.

"Вы сказали конкретно, заявили в прямом эфире, что вы послали контракт. Я правильно понял? Может я неправильно понял? Он выходил в прямой эфир и сказал, что мы послали контракт Ломаченко. То есть они должны были послать его либо менеджеру, либо промоутеру. Ни там, ни там контракта нет.

Я разговаривал с Бобом Арумом насчет этого поединка, попросил его организовать мне этот поединок. Но когда мы узнали, что у него есть дата с Линаресом, и они уже подписаны, что никакого боя не будет на май, что он начал готовиться к Линаресу, – то мы не будем сидеть ждать его. Вы сказали, что вы его отправили. Вы его не отправили! Вы солгали! Все! Точка!", - заявил Ломаченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Василий Ломаченко проведет бой с экс-соперником Теофимо Лопеса Масайоши Накатани.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...