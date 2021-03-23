Сумасшедшие тренировки Усика перед новыми испытаниями в хэвивейте. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает активно тренироваться перед первым боем в 2021 году.

Ожидается, что Усик вернется на ринг в мае, а его соперником в бою за титул «временного» чемпиона WBO станет Джо Джойс (12-0, 11 КО).

Александр Усик в последнем бою в октябре прошлого года в Лондоне решением судей побил экс-соперника Виталия Кличко Дерека Чисору.