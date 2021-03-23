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Названо место проведения боя Уайт - Поветкин
Он состоится 28 марта
Промоутерская компания Matchroom Boxing представила место проведения реванша между временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом с высоты птичьего полета.
Бой пройдет на стадионе для регби Europa Point Sports Complex в ночь на 28 марта в Гибралтаре.
???? @batcam— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 23, 2021
???????????? #RumbleOnTheRock #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/1oYT2qYNdv
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