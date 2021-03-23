Названо место проведения боя Уайт - Поветкин

Промоутерская компания Matchroom Boxing представила место проведения реванша между временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом с высоты птичьего полета.

Бой пройдет на стадионе для регби Europa Point Sports Complex в ночь на 28 марта в Гибралтаре.