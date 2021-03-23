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Усик: Я не собираюсь сидеть на месте и ждать год-полтора, пока Джошуа и Фьюри подерутся
Александр хочет провести как можно больше боев
Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью телеканалу XSPORT рассказал, что будет искать другого оппонента, пока Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Джошуа (24-1, 22 КО) будут готовиться к объединительному бою.
"Я не собираюсь сидеть на месте и ждать год-полтора, пока Джошуа и Фьюри подерутся. Я найду с кем побоксировать".
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