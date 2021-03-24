Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ESPN: Ломаченко летом проведет бой с Накатани
Первый шаг к перезагрузке карьеры
Экс-гегемон легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в первом бою после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) встретится с бывшим соперником нового абсолютного чемпиона мира Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Об этом сообщает ESPN.
Бой Ломаченко – Накатани состоится летом текущего года. Промоутеры ведут переговоры о поединке, дата и место проведения вечера бокса еще неизвестны.
Накатани в 2019-м году проиграл Лопесу только по итогам судейских записок. В последнем бою японец нокаутировал Феликса Вердехо и заметно поднял свои акции в легком весе.
Одним из приоритетов Ломаченко считался бой с чемпионом WBC Девином Хэйни, однако тот предпочел выйти на Хорхе Линареса.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Globo: Тайсон дал обещание Шахтеру относительно своего трансфера
- Потенциальный бразилец в Шахтере, обещание Тайсона. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Сборная Украины прибыла во Францию - ФОТО
- Василий Ломаченко продолжает тренировки и подготовку к следующему поединку. Видео
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом