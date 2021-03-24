ESPN: Ломаченко летом проведет бой с Накатани

Экс-гегемон легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в первом бою после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) встретится с бывшим соперником нового абсолютного чемпиона мира Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Об этом сообщает ESPN.

Бой Ломаченко – Накатани состоится летом текущего года. Промоутеры ведут переговоры о поединке, дата и место проведения вечера бокса еще неизвестны.

Накатани в 2019-м году проиграл Лопесу только по итогам судейских записок. В последнем бою японец нокаутировал Феликса Вердехо и заметно поднял свои акции в легком весе.

Одним из приоритетов Ломаченко считался бой с чемпионом WBC Девином Хэйни, однако тот предпочел выйти на Хорхе Линареса.