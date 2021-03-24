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Тайсон озвучил дату третьего боя с Холифилдом
Теперь это будет выставочный поединок
Майк Тайсон в прямом эфире инстаграма Haute Living заявил, что его выставочный бой против Эвандера Холифилда состоится 29 мая. Вероятней всего, поединок двух легенд супертяжелого веса примет Hard Rock Stadium в Майами.
Тайсон в ноябре прошлого года вернулся на ринг после 15-летнего перерыва и провел в Лос-Анджелесе выставочный бой против Роя Джонса. Поединок закончился дружеской ничьей.
Холифилд завершил карьеру в 2011 году. В апреле в Лондоне он планировал провести показательный бой с 56-летним британцем Гленном Маккрори.
Майк Тайсон в 1996 и 1997 годах дважды проигрывал Эвандеру Холифилду. В реванше «Железный Майк» был дисквалифицирован после того, как откусил сопернику мочку уха.
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