Тайсон озвучил дату третьего боя с Холифилдом

Майк Тайсон в прямом эфире инстаграма Haute Living заявил, что его выставочный бой против Эвандера Холифилда состоится 29 мая. Вероятней всего, поединок двух легенд супертяжелого веса примет Hard Rock Stadium в Майами.

Тайсон в ноябре прошлого года вернулся на ринг после 15-летнего перерыва и провел в Лос-Анджелесе выставочный бой против Роя Джонса. Поединок закончился дружеской ничьей.

Холифилд завершил карьеру в 2011 году. В апреле в Лондоне он планировал провести показательный бой с 56-летним британцем Гленном Маккрори.

Майк Тайсон в 1996 и 1997 годах дважды проигрывал Эвандеру Холифилду. В реванше «Железный Майк» был дисквалифицирован после того, как откусил сопернику мочку уха.