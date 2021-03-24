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Беринчик может провести бой с африканцем, которого не могут побить 17 лет
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Денис Беринчик (15-0, 9 КО) на прошлой неделе в главном бою вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах техническим нокаутом в третьем раунде побил Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) и провел пятую защиту титула WBO International в легком весе.
Теперь же промоутер украинца Александр Красюк озвучил имя его потенциального соперника.
"На днях получил сообщение от менеджера Тагое относительно возможного поединка Беринчика с его подопечным. Мы договорились созвониться через пару дней. Возможно, сможем организовать этот поединок", - сказал Красюк.
Тагое в рейтинге лучших боксеров легкого веса по версии BoxRec занимает 36-е место. Единственное поражение в карьере боксер из Ганы потерпел в июне 2004 года в дебюте на профи-ринге. С тех пор он провел 32 победных поединка (15 нокаутов).
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