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Миочич хочет провести бой с Джошуа или Фьюри

Бокс
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По мнению Стипе, бокс более честный вид спорта, чем ММА

Миочич хочет провести бой с Джошуа или Фьюри

Новина українською

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич признался, что хотел бы провести поединок с боксёрами Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри.

"Бокс — совсем другой вид спорта. В боксе важна техника. На мой взгляд, это более честная битва, чем если люди дерутся по правилам ММА. В ММА мы хоть и стоим на ногах, но можем бить ногами, проводить тейкдауны. Боксёры к такому непривычны", — цитирует Миочича Daily Star.

Впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Стипе Миочич
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