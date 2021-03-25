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Экс-тренер Гвоздика ставит на Фьюри в бою с Джошуа

Бокс
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Прогноз Тедди Атласа

Экс-тренер Гвоздика ставит на Фьюри в бою с Джошуа

Новина українською

Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) в 2021 году могут определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Атлас, известный в Украине по сотрудничеству с бывшим чемпионом мира в полутяжелом дивизионе Александром Гвоздиком, склоняется в сторону боксера из Манчестера.

"Я думаю, Фьюри может его остановить. Мне нравится Джошуа, он хороший, талантливый боец, он совершил отличный камбэк. Мне все это нравится. И я не говорю, что у него слабый подбородок. Но я скажу, что у Фьюри подбородок лучше.

А еще отмечу, что Джошуа побывал в темных закоулках, когда его остановил Руис. Сейчас он нашел свет и вернулся в светлое место, но я не думаю, что он ушел далеко от нехватки электроэнергии.

Когда я говорю об электричестве, я имею ввиду уверенность, веру, психологическую устойчивость и стойкость. Думаю, его генератор снова может накрыться, он недалеко от этого ушел. Так что я за Фьюри", - сказал Атлас.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Тедди Атлас
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Источник:
Vringe.com

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