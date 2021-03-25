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Промоутер: Поветкин снова нокаутирует Уайта

Бокс
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Посмотрим, что произойдет на самом деле

Промоутер: Поветкин снова нокаутирует Уайта

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Влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен сделал прогноз на бой-реванш между Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО). Поединок состоится 27 марта в Гибралтаре.

"Я думаю, что Диллиану пойдет на пользу то, что поединок был отложен по разным причинам.

Поветкин заразился COVID, не так ли? Как это повлияло на него, а я намного старше его, я говорю по собственному опыту. Это не то, что просто так покидает ваш организм. Это в тебе. Надеюсь, теперь покончил с этим, и если так и произошло, то я думаю, что Диллиану предстоит тяжелая ночь, потому что он знает, что у Поветкина есть сила, чтобы сбить его с ног, и я не удивлюсь, если то же самое произойдет снова", - сказал Уоррен в интервью iFL TV.

В первом бою Александр Поветкин, дважды побывав в нокдауне, отправил Диллиана Уайта в нокаут эффектным апперкотом.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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