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Владимиру Кличко исполнилось 45 лет

Бокс
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Легендарный чемпион празднует день рождения

Владимиру Кличко исполнилось 45 лет

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Ровно 45 лет назад в Семипалатинске (Казахстан) в семье военного родился Владимир Кличко – будущий олимпийский чемпион и многократный чемпион мира среди профессионалов в супертяжелом весе.

Кличко-младший стал первопроходцем среди украинских боксеров на Олимпиаде, выиграв золото в 1996 году. В том же году Владимир подписал контракт с немецкой промоутерской компанией и дебютировал на профессиональном ринге.

Кличко понадобилось всего четыре года, чтобы преодолеть путь от многообещающего дебютанта до чемпиона мира по версии WBO. Этот титул украинец завоевал в октябре 2000-го после победы над Крисом Бердом.

Период расцвета Кличко-младшего припал на сотрудничество с легендарным тренером Эммануэлем Стюардом. Под его руководством Владимир преодолел кризис после серии досрочных поражений и снова стал чемпионом мира, постепенно собрав в своих руках пояса WBO, IBF и WBA.

Кличко-младший безоговорочно правил в супертяжелом весе до 2015 года, пока решением судей не проиграл Тайсону Фьюри. Украинец завершил карьеру летом 2017 года, спустя несколько месяцев после эпичной битвы с Энтони Джошуа на 90-тысячном Уэмбли в Лондоне.

Владимир Кличко мечтает стать самым возрастным чемпионом мира в истории хэвивейта. Пока этот рекорд принадлежит Джорджу Форману, который в 1994 году в 45-летнем возрасте нокаутировал Майкла Мурера. Ждем камбэк легенды?

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